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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21213

Юних і талановитих сумчан запрошують до участі у конкурсі-фестивалі «Перлина Fest»

Творчі колективи Сум запрошують взяти участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest», що відбудеться 9 листопада у Києві.

Основна мета фестивалю – показати культурну різноманітність України, розкрити творчий потенціал сучасного покоління та зберегти традиції українського народу як ідентифікатори державності.

Унікальність конкурсу полягає у тому, що дитячі та молодіжні творчі об’єднання танцювального, пісенного спрямування та оригінального жанру демонструють звичаї своєї місцевості. Втім на заході є й окрема номінація – «Перлина громади» – твір, що розкриває самобутність культури регіону України.

Детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: (044)5864011, (067)5201135 або на офіційному сайті організаторів.

Общество Фестиваль

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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