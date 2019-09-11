Юних і талановитих сумчан запрошують до участі у конкурсі-фестивалі «Перлина Fest»

Основна мета фестивалю – показати культурну різноманітність України, розкрити творчий потенціал сучасного покоління та зберегти традиції українського народу як ідентифікатори державності.
Унікальність конкурсу полягає у тому, що дитячі та молодіжні творчі об’єднання танцювального, пісенного спрямування та оригінального жанру демонструють звичаї своєї місцевості. Втім на заході є й окрема номінація – «Перлина громади» – твір, що розкриває самобутність культури регіону України.
Детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: (044)5864011, (067)5201135 або на офіційному сайті організаторів.
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