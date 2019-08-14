Смерть младенца в лифте: суд допросил экс-директора департамента инфраструктуры Сум Сегодня, 23 октября, в Ковпаковском райсуде г. Сумы состоялось очередное заседание по делу о гибели младенца 2 января этого года в лифте по улице Супруна, 32/1.

Речь идет об обвинении пяти человек. Судят заместителя Сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора Департамента инфраструктуры города Григория Яременко за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины). Директору ООО «Горсумылифт» инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 272) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК), прорабу и электромеханику «Горсумылифта» - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст.272 УК), пишет sumy.today.

Сегодня суд допросил экс-директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

Экс-чиновник свою вину не признал. По его словам, Департамент инфраструктуры не был владельцем лифта, как указано в обвинительном акте, потому что лифт - частная собственность жителей дома. На собрании совладельцев дома был избран управляющий - компания «Домком-Сумы». Сам лифт обслуживался ООО «Горсумылифт» по договору с «Домкомом». И Департамент не имел права вмешиваться в работу обслуживающей организации. Департамент инфраструктуры был заказчиком ремонта лифта, после которого проводился технический осмотр, а управление Гоструда выдало разрешение на его эксплуатацию. О том, что лифт работает неисправно, было три обращения граждан, которые рассмотрел Департамент инфраструктуры и написал письма в обслуживающую организацию. Одним из заявителей был и отец погибшего младенца. Сами работники Департамента не могли осуществлять осмотр лифта. А от «Горсумылифта» поступили ответы, что неисправности устранены, и лифт работает. Это было за 9 месяцев до трагедии.

Кроме этого, Григорий Яременко видит в своем обвинении и политические мотивы. По его словам, связано это с противоречиями между городской и областной властью. Пострадавший в этом деле, отец погибшего младенца Сергей Чернышев, в свою очередь отметил, что обращался по поводу ненадлежащей работы лифта к бывшему директору на личный прием. Сделал это после того, как лифт некоторое время самовольно двигался между этажами. По его словам, во время личного приема в помощи ему отказали.

Следующее заседание назначили на 18 ноября. Тогда планируют продолжить допрос.