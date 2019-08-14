Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19282

Смерть младенца в лифте: суд допросил экс-директора департамента инфраструктуры Сум

Сегодня, 23 октября, в Ковпаковском райсуде г. Сумы состоялось очередное заседание по делу о гибели младенца 2 января этого года в лифте по улице Супруна, 32/1.

Речь идет об обвинении пяти человек. Судят заместителя Сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора Департамента инфраструктуры города Григория Яременко за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины). Директору ООО «Горсумылифт» инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 272) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК), прорабу и электромеханику «Горсумылифта» - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст.272 УК), пишет sumy.today.

Сегодня суд допросил экс-директора департамента инфраструктуры Григория Яременко.

Экс-чиновник свою вину не признал. По его словам, Департамент инфраструктуры не был владельцем лифта, как указано в обвинительном акте, потому что лифт - частная собственность жителей дома. На собрании совладельцев дома был избран управляющий - компания «Домком-Сумы». Сам лифт обслуживался ООО «Горсумылифт» по договору с «Домкомом». И Департамент не имел права вмешиваться в работу обслуживающей организации. Департамент инфраструктуры был заказчиком ремонта лифта, после которого проводился технический осмотр, а управление Гоструда выдало разрешение на его эксплуатацию. О том, что лифт работает неисправно, было три обращения граждан, которые рассмотрел Департамент инфраструктуры и написал письма в обслуживающую организацию. Одним из заявителей был и отец погибшего младенца. Сами работники Департамента не могли осуществлять осмотр лифта. А от «Горсумылифта» поступили ответы, что неисправности устранены, и лифт работает. Это было за 9 месяцев до трагедии.

Кроме этого, Григорий Яременко видит в своем обвинении и политические мотивы. По его словам, связано это с противоречиями между городской и областной властью. Пострадавший в этом деле, отец погибшего младенца Сергей Чернышев, в свою очередь отметил, что обращался по поводу ненадлежащей работы лифта к бывшему директору на личный прием. Сделал это после того, как лифт некоторое время самовольно двигался между этажами. По его словам, во время личного приема в помощи ему отказали.

Следующее заседание назначили на 18 ноября. Тогда планируют продолжить допрос.

Право Григорий Яременко Смерть в лифте

По тематике

Дело лифта-убийцы в Сумах: состоялось первое заседание по существу
03.10.2019 10:34

Дело лифта-убийцы в Сумах: состоялось первое заседание по существу

2 октября в Ковпаковском райсуде г. Сумы начали рассмотрение по существу дела о гибели младенца 2 января этого года в...

В деле о гибели младенца в лифте в Сумах суд заслушает 86 свидетелей
24.09.2019 13:58

В деле о гибели младенца в лифте в Сумах суд заслушает 86 свидетелей

Сегодня, 24 сентября, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек....

В Сумах начался суд по смерти младенца в лифте
24.09.2019 10:40

В Сумах начался суд по смерти младенца в лифте

В Ковпаковском районном суде г. Сумы началось подготовительное заседание по делу гибели младенца в лифте в начале 2019 года....

Сумские чиновники игнорируют суд по смерти младенца в лифте
28.08.2019 10:33

Сумские чиновники игнорируют суд по смерти младенца в лифте

Сегодня, 28 августа, в Ковпаковском райсуде Сум должно было состояться подготовительное судебное заседание по обвинению пятерых человек, связанное с гибелью...

В Сумах уже второй раз отложили подготовительное заседание по делу гибели ребенка в лифте
14.08.2019 11:40

В Сумах уже второй раз отложили подготовительное заседание по делу гибели ребенка в лифте

Сегодня, 14 августа, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось подготовительное судебное заседание по обвинению пяти человек....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.