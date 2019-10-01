В Сумах пьяный водитель угрожал копам самоубийством (видео)

Во время патрулирования Сум инспекторы получили ориентировку о водителе автомобиля Toyota, который, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Указанное транспортное средство патрульные обнаружили и остановили на улице Семьи Линтваревых. Уже с первых минут общения с водителем стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Более того, 48-летний водитель едва держался на ногах.
Патрульные сразу же предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Гражданин начал убеждать не делать этого, а, поняв, что дело идет к прохождению осмотра, и вовсе начал угрожать совершить суицид.
«Мы понимали, что водитель просто манипулировал и пытался избежать ответственности. Он сообщил, что сейчас возьмет из автомобиля документы, чтобы предоставить их для проверки. Однако сев в авто, водитель быстро пересел на заднее пассажирское сиденье автомобиля, а затем резко потянулся за охотничьим ружьем. Нам удалось выхватить у него ружье, а самого мужчину задержать, применив наручники. В дальнейшем на место остановки мы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции», - рассказывает полицейский 1-го взвода 2-й роты Ксения Лущик.
Также инспекторы установили, что в течение года водитель уже привлекался к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз мужчина категорически отказался проходить осмотр, как на месте остановки, так и в учреждении здравоохранения.
Поэтому, патрульные составили на него административный материал по ч. 2 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лицом, управляющим с явными признаками опьянения, повторно в течение года) КоАП.
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