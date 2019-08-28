В Сумах открыли памятник Ярославу Мудрому Сегодня, 23 октября, в сквер напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому.

На мероприятие пришли более 50 сумчан. Среди них историки Геннадий Иванущенко и Вячеслав Артюх, глава Сумской «Просвіти» Виктор Казбан, пишет sumy.today.

Памятник сооружен за средства мецената. Решение о его установке было принято летом на общественных слушаниях.

Сквер расположен рядом с ул. Ярослава Мудрого (бывшая Пролетарская).