Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31413

В Сумах открыли памятник Ярославу Мудрому

Сегодня, 23 октября, в сквер напротив Ильинской церкви открыли памятник Ярославу Мудрому.

На мероприятие пришли более 50 сумчан. Среди них историки Геннадий Иванущенко и Вячеслав Артюх, глава Сумской «Просвіти» Виктор Казбан, пишет sumy.today.

Памятник сооружен за средства мецената. Решение о его установке было принято летом на общественных слушаниях.

Сквер расположен рядом с ул. Ярослава Мудрого (бывшая Пролетарская).

Общество Памятник Ярославу Мудрому

По тематике

Памятник Ярославу Мудрому откроют в среду
21.10.2019 13:02

Памятник Ярославу Мудрому откроют в среду

В среду, 23 октября, в Сумах состоится открытие памятника Ярославу Мудрому....

В Сумах уже установили памятник Ярославу Мудрому
16.10.2019 12:52

В Сумах уже установили памятник Ярославу Мудрому

С воскресенья, 13 октября, в сумах установили памятник Ярославу Мудрому....

В Сумах установят два памятника, третий на подходе
28.08.2019 12:58

В Сумах установят два памятника, третий на подходе

Сегодня, 28 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решения об установке памятников Семену Сапуну и Ярославу Мудрому....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.