Николаевская ОТГ потеряла 11,5 млн грн из госбюджета на ремонт школы Денег нет, но «мы всем довольны», говорили жители громаді (преимущественно управленцы ОТГ) временно исполняющей обязанности главы Сумской облгосадминистрации Ирине Купрейчик во время совещания в ОТГ.

Николаевская школа является одной из немногих, которую реконструируют в рамках правительственного проекта по созданию Нового образовательного пространства. На утепление и ремонт дошкольных учреждений несколько лет подряд выделяются средства из государственного бюджета, в том числе и из Государственного фонда регионального развития. В Николаевскую школу вложено уже 9 млн гривен. Здесь начался ремонт, но не закончен. В мае 2018 года порывом ветра со школы буквально «сорвало крышу» (по этому вопросу сейчас идут судебные процессы), а пока 11,5 миллиона гривен, которые были направлены на ремонт школы, возвращены в госбюджет, потому что их не успели освоить.

«Мы неоднократно проводили совещания с руководством громады и нам обещали, что работы по школе начнутся. Но этого не произошло, с 21 объекта по образованию, которые финансировались за счет ГФРР, только вы не смогли использовать средства и они вернулись в госбюджет, - отметила Ирина Купрейчик, обращаясь к присутствующим. - Вы потеряли средства, теперь финансирование этого ремонта ложится на плечи громады в следующем году».

К сожалению, руководство громады не хотело прислушиваться к Ирине Купрейчик, сообщая, что средства в громаду не заходили, поэтому они ничего и не делали.

Тогда заместитель директора областного Департамента финансов Алла Литвяк объяснила, что ассигнования были открыты с мая, громада имела право начинать работать, то есть проводить тендерные процедуры за местные средства. И добавила, что Министерство финансов Украины просто так средства не снимает, проводился анализ того, выполнялись какие-то работы. Но Николаевская ОТГ их выполнила на 0%, поэтому 11,5 миллиона гривен вернулись в госбюджет.

Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова подчеркнула: «Мы постоянно уделяем внимание вашей школе, выделяем дополнительные средства, которые поступают на финансирование в область. Вам сейчас надо в приоритете поставить вопрос модернизации вашего заведения. Иначе опорным будет называться учебное заведение в другом населенном пункте. Потому что опорная школа должна соответствовать критериям, которые определены Министерством образования и науки Украины: быть отремонтированной, утепленной, современной, иметь соответствующую материальную базу и т.д.».