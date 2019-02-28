Николаевская ОТГ потеряла 11,5 млн грн из госбюджета на ремонт школы

Николаевская школа является одной из немногих, которую реконструируют в рамках правительственного проекта по созданию Нового образовательного пространства. На утепление и ремонт дошкольных учреждений несколько лет подряд выделяются средства из государственного бюджета, в том числе и из Государственного фонда регионального развития. В Николаевскую школу вложено уже 9 млн гривен. Здесь начался ремонт, но не закончен. В мае 2018 года порывом ветра со школы буквально «сорвало крышу» (по этому вопросу сейчас идут судебные процессы), а пока 11,5 миллиона гривен, которые были направлены на ремонт школы, возвращены в госбюджет, потому что их не успели освоить.
«Мы неоднократно проводили совещания с руководством громады и нам обещали, что работы по школе начнутся. Но этого не произошло, с 21 объекта по образованию, которые финансировались за счет ГФРР, только вы не смогли использовать средства и они вернулись в госбюджет, - отметила Ирина Купрейчик, обращаясь к присутствующим. - Вы потеряли средства, теперь финансирование этого ремонта ложится на плечи громады в следующем году».
К сожалению, руководство громады не хотело прислушиваться к Ирине Купрейчик, сообщая, что средства в громаду не заходили, поэтому они ничего и не делали.
Тогда заместитель директора областного Департамента финансов Алла Литвяк объяснила, что ассигнования были открыты с мая, громада имела право начинать работать, то есть проводить тендерные процедуры за местные средства. И добавила, что Министерство финансов Украины просто так средства не снимает, проводился анализ того, выполнялись какие-то работы. Но Николаевская ОТГ их выполнила на 0%, поэтому 11,5 миллиона гривен вернулись в госбюджет.
Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова подчеркнула: «Мы постоянно уделяем внимание вашей школе, выделяем дополнительные средства, которые поступают на финансирование в область. Вам сейчас надо в приоритете поставить вопрос модернизации вашего заведения. Иначе опорным будет называться учебное заведение в другом населенном пункте. Потому что опорная школа должна соответствовать критериям, которые определены Министерством образования и науки Украины: быть отремонтированной, утепленной, современной, иметь соответствующую материальную базу и т.д.».
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