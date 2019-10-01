В Ахтырке накрыли подпольный табачный цех

Механизм минимизации платежей в госбюджет за незаконное производство и контрабанду за границу крупных партий сигарет блокировала Служба безопасности Украины.
Для проведения оборутки дельцы наладили в Сумской области на промышленных мощностях одной из фабрик в Ахтырке нелегальное обработку табачного сырья. В подпольных цехах в Ровенской сигареты маркировали и упаковывали.
Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.
По предварительным данным, в течение сентября-октября дельцы незаконно изготовили и реализовали почти 100 тонн табачной продукции. Из-за неуплаты обязательных платежей они нанесли убытки госбюджета почти 30 млн гривен.
Во время санкционированных следственных действий по месту расположения подпольного производства в Ахтырке обнаружено восемь единиц оборудования для подготовки табачного сырья, технологическую линию по производству сигарет, а также 14,5 тонн табачной продукции. Также в поселке Гоща Ровенской области обнаружены три технологические линии по производству сигарет и большое количество табачной продукции.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Управлением СБУ в Сумской области и ГУ ГПС Сумской области под процессуальным руководством военной прокуратуры, сообщает пресс-центр СБ Украины.
По случаю 100-летия нашего земляка, первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты в Ахтырке проведен...
На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности....
У организаторов контрабанды продукции известных торговых марок в Украине изъято товаров и наличных денег на более 100 млн гривен....
Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF....
Согласно распоряжению городского головы от 7.10.2019 №186-ОД «О включении систем отопления» с сегодняшнего дня в Ахтырке начинается отопительный сезон 2019-2020....