В Ахтырке накрыли подпольный табачный цех Подпольное производство сигарет нанесло ущерб государству почти на 30 млн гривен.

Механизм минимизации платежей в госбюджет за незаконное производство и контрабанду за границу крупных партий сигарет блокировала Служба безопасности Украины.

Для проведения оборутки дельцы наладили в Сумской области на промышленных мощностях одной из фабрик в Ахтырке нелегальное обработку табачного сырья. В подпольных цехах в Ровенской сигареты маркировали и упаковывали.

Готовый товар злоумышленники оптовыми партиями незаконно переправляли за границу.

По предварительным данным, в течение сентября-октября дельцы незаконно изготовили и реализовали почти 100 тонн табачной продукции. Из-за неуплаты обязательных платежей они нанесли убытки госбюджета почти 30 млн гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту расположения подпольного производства в Ахтырке обнаружено восемь единиц оборудования для подготовки табачного сырья, технологическую линию по производству сигарет, а также 14,5 тонн табачной продукции. Также в поселке Гоща Ровенской области обнаружены три технологические линии по производству сигарет и большое количество табачной продукции.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению и блокировки противоправной деятельности проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Управлением СБУ в Сумской области и ГУ ГПС Сумской области под процессуальным руководством военной прокуратуры, сообщает пресс-центр СБ Украины.