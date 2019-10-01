Сумчанка - четвертая по итогам турнира по спортивной ходьбе в Китае В Сучжоу завершился международный турнир по спортивной ходьбе International Walking Event Around Taihu.

Соревнования проходили в течение трех дней, в которые спортсмены преодолели дистанции 20 км в первый день и по 12 км во второй и третий. Время, показанное на каждом из этапов, суммировали и по сумме всех трех результатов и определили победителей всего турнира.

Сумчанка Инна Кашина на всех трех этапах была пятой, а по итогам турнира заняла четвертое место (1:32.15 ч + 55.59 мин + 53.20 мин = 3:21.34 ч). Победительницей стала Эрика Роха де Сена из Бразилии. Она выиграла и второй и третий этапы. Время спортсменки - 3:19.00 = 1:31.52 ч + 54.43 мин + 52.25 мин.

Победителем турнира среди мужчин стал швед Персеус Карлстром, который выиграл все три этапа (1:22.43 ч + 50.30 мин + 48.28 мин = 3:01.41 ч). Муж Инны Кашиной Иван Лосев занял итоговое 11-е место (1:25.52 ч + 52.45 мин + 49.52 мин = 3:08.29 ч).