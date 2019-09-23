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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17432

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего юношу

Житель г. Путивля 19-летний Ковальчук Константин Григорьевич 8 октября текущего года ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

По словам родственников и знакомых, он мог поехать в г. Сумы, однако, до сих пор не сообщил о своем месте нахождения.

На вид разыскиваемому 17-20 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза голубые.

Был одет в темно-синюю куртку с красными вставками, голубые джинсы, черные туфли, серую шапку.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация о пропавшем парня, которая может помочь его разыскать, сообщите об этом в Путивльского отделения полиции по адресу: г.. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42 или по тел. (05442) 5-46-61, (095) 330-50-67, или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Путивль

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