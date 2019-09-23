Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего юношу

По словам родственников и знакомых, он мог поехать в г. Сумы, однако, до сих пор не сообщил о своем месте нахождения.
На вид разыскиваемому 17-20 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темные, глаза голубые.
Был одет в темно-синюю куртку с красными вставками, голубые джинсы, черные туфли, серую шапку.
Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация о пропавшем парня, которая может помочь его разыскать, сообщите об этом в Путивльского отделения полиции по адресу: г.. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42 или по тел. (05442) 5-46-61, (095) 330-50-67, или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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