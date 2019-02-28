Сумчанка попала в сотню самых влиятельных женщин Украины В октябре журнал «Фокус» традиционно представил рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины», который существует с момента основания издания в 2006 году.

Еще никогда этот рейтинг не обновлялся столь существенно по сравнению с предыдущим: 59 участниц сотни 2019 - это новые имена. «Полную перезагрузку власти весной этого года по масштабу можно сравнить разве что с трансформацией страны после распада СССР в 1991-м. – говорит главный редактор «Фокуса» Евгений Гордейчик. – Потому неудивительно, что большинство новых имен в рейтинге связаны с командой Владимира Зеленского. Однако и другие политсилы заметно обновили свои ряды».

Учитывая высокую скорость происходящих перемен и совсем небольшой стаж пребывания у власти представительниц новой команды, «Фокус» в этом году решил отказаться от расстановки участниц рейтинга по местам от 1 до 100 и распределил их по категориям, которые соответствуют сфере их деятельности: «Стратеги», «Кумиры», «Лидеры», «Рулевые», «Мастера», «Бизнесвумен».

Среди стратегов и бизнесвумен затесалась сумчанка Ольга Афанасьева, дочь директора КП «Сумское БТИ» Бориса Афанасьева.

Вот, что пишет о ней журнал.

«Возраст: 33 года

Кто она: исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association).

На должность исполнительного директора UVCA Ольгу Афанасьеву назначили в 2016 году. До этого она занималась научной и преподавательской деятельностью (в СумГУ – Ред.). В UVCA Афанасьева ведёт коммуникации с членами ассоциации, инвесторами и предпринимателями, занимается организацией ивентов. «Наша ассоциация — это «ворота» в страну. Когда иностранные инвесторы хотят зайти в Украину, интересуются этим рынком, то они обращаются к UVCA», — так коротко и ёмко Афанасьева описывает суть деятельности своей структуры.

По данным UVCA, высокотехнологичные стартапы украинского происхождения за последние семь лет привлекли около $1 млрд инвестиций. В последние два года объём вложений растёт. В 2018-м венчурные инвесторы влили в бизнес с украинскими корнями около $337 млн, что на 30% больше, чем в 2017-м. Эти показатели отрасли обеспечены в том числе благодаря эффективной работе UVCA и её руководительницы.

Также в рейтинге среди "кумиров" выпускница СумГУ, биатлонистка Юлия Джима.

За основную сборную Украины Юлия Джима дебютировала в сезоне 2011–2012 на этапе Кубка мира по биатлону, с ходу взяв золото. После блестящего старта её стали называть самой перспективной биатлонисткой страны. С тех пор спортивная карьера киевлянки стремительно развивается. В 2014 году она успешно выступила на Олимпийских играх в Сочи, завоевав первое место в эстафете. В сезоне 2017/2018 эксперты прочили ей место в десятке сильнейших спортсменов планеты, украинская биатлонистка завершила его на 11-й позиции. К этому моменту у спортсменки начались проблемы со здоровьем, с которыми она пытается справиться до сих пор. В декабре прошлого года Джима впервые победила в индивидуальной гонке — на этапе Кубка мира по биатлону в Словении. Однако по итогам завершила зиму лишь на 35-м месте со 187 очками. Спортсменка призналась журналистам, что расстроена сезоном 2018–2019 и жалеет о том, что не пропустила его. В то же время в марте этого года биатлонистка завоевала бронзовые медали в эстафете.