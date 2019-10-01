Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44241

В Конотопе рецидивист ограбил 8-летнего мальчика

Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника, который ограбил малолетнего мальчика, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сообщение об том ,что неизвестный отобрал у 8-летнего мальчика смартфон, поступило в дежурную часть Конотопского отдела полиции от местной жительницы. Она пояснила, что к ее сыну, который играл на улице с друзьями, подошел незнакомый мужчина, отобрал телефон и уехал на велосипеде.

На место происшествия немедленно следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Со слов детворы правоохранители получили достаточно приблизительное описание возможного злоумышленника и начали отработку прилегающих к месту совершения преступления микрорайонов города.

Уже через несколько часов оперативники остановили подозрительного молодого человека, в кармане которого при поверхностной проверке обнаружили отобранный у ребенка гаджет. Злоумышленником оказался 35-летний конотопчанин. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), санкция которой предусматривает уголовное наказание в виде штрафа, общественных работ, ареста или лишения свободы сроком до 4 лет.

«Злоумышленник уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка. - Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в содеянном и избрании меры пресечения».

Право Грабеж Конотоп

По тематике

Вчера 17:48

На Сумщине за грабеж задержали двух приятелей

Злоумышленники избили и ограбили местного жителя, который только что вернулся с заработков....

Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе
Вчера 09:35

Конотопчане с медалями международного турнира по греко-римской борьбе

18-19 октября в г. Белая Церковь проходил международный турнир по греко-римской борьбе....

В Сумах полиция задержала мужчину, ограбившего пенсионерку в лифте
Вчера 09:35

В Сумах полиция задержала мужчину, ограбившего пенсионерку в лифте

Злоумышленник силой отобрал у женщины старенький мобильный телефон, и ушел. А через час его уже задержали полицейские....

16.10.2019 11:19

В Конотопе завершили расследование причин отравления студентов

В начале октября 2019 года специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области осуществлялось расследование причин и условий возникновения вспышки острой...

15.10.2019 13:46

На Сумщине выяснение отношений закончилось дракой и грабежом

Будучи в гостях, мужчина поссорился с другим визитером, и стал доказывать свою точку зрения с помощью кулаков. А для закрепления...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.