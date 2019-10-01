В Конотопе рецидивист ограбил 8-летнего мальчика

Сообщение об том ,что неизвестный отобрал у 8-летнего мальчика смартфон, поступило в дежурную часть Конотопского отдела полиции от местной жительницы. Она пояснила, что к ее сыну, который играл на улице с друзьями, подошел незнакомый мужчина, отобрал телефон и уехал на велосипеде.
На место происшествия немедленно следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. Со слов детворы правоохранители получили достаточно приблизительное описание возможного злоумышленника и начали отработку прилегающих к месту совершения преступления микрорайонов города.
Уже через несколько часов оперативники остановили подозрительного молодого человека, в кармане которого при поверхностной проверке обнаружили отобранный у ребенка гаджет. Злоумышленником оказался 35-летний конотопчанин. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), санкция которой предусматривает уголовное наказание в виде штрафа, общественных работ, ареста или лишения свободы сроком до 4 лет.
«Злоумышленник уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка. - Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в содеянном и избрании меры пресечения».
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