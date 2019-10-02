У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»

Сумчан запрошу.nm на відкриття фотовиставки, учасницями якої є мами діток з інвалідністю. За мету організатори взяли показати, що мама такої дитини нічим не відрізняється від іншої мами, як і їхні дітки. Вони такі ж діти, як і інші.
Приходьте підтримати їх, подивитись концерт, відпочити і насолодитись прекрасною роботою наших майстрів.
Початок о 17.00.
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