У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках» У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках».

Сумчан запрошують на відкриття фотовиставки, учасницями якої є мами діток з інвалідністю. За мету організатори взяли показати, що мама такої дитини нічим не відрізняється від іншої мами, як і їхні дітки. Вони такі ж діти, як і інші.

Приходьте підтримати їх, подивитись концерт, відпочити і насолодитись прекрасною роботою наших майстрів.

Початок о 17.00.