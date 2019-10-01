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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за убийство дали 9,5 лет

К 9 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни своего товарища.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 51-летнего мужчины, который лишил жизни своего товарища.

Событие произошло 18 июля 2018 года в одном из сел Белопольского района. Обвиняемый временно проживал в дачном доме своего знакомого, ухаживая за хозяйством. Накануне в село приехал хозяин дома, с собой он привез бутылку водки, которую мужчины вместе выпили. А уже на следующий день обвиняемый позвонил знакомым и сообщил, что хозяин дома умер.

Медики насчитали на теле 58-летнего погибшего около 80 повреждений. Сначала обвиняемый признался, что между ними возник спор, во время которой он нанес хозяину дома несколько ударов бутылкой, а потом еще и металлическим совком. Однако в суде обвиняемый свою причастность к преступлению отрицает. По его словам, пострадавший упал с кровати и у него случился эпилептический приступ.

Вместе с тем согласно заключению экспертизы, такие телесные повреждения не могли возникнуть при падении или приступе эпилепсии. Таким образом, суд расценил слова обвиняемого как способ защиты с целью избежать ответственности за совершение преступления.

По приговору суда мужчину признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и назначено наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Приговор суда Убийство

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