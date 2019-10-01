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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09193

На Сумщине столкнулись два МАЗа

22 октября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о совершении ДТП на 22 км автодороги Н-12 «Сумы-Полтава».

Предварительно, патрульные выяснили, что 24-летний водитель грузовика, не учел дорожной обстановки и не придерживался безопасной скорости движения, после чего столкнулся с транспортным средством МАЗ-6317Х9, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП 28-летний пассажир МАЗ 5551А2 получил телесные повреждения в виде ушиба и повреждения связок правого коленного сустава.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Краснопольского отделения полиции.

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