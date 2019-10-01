На Сумщине столкнулись два МАЗа

Предварительно, патрульные выяснили, что 24-летний водитель грузовика, не учел дорожной обстановки и не придерживался безопасной скорости движения, после чего столкнулся с транспортным средством МАЗ-6317Х9, который двигался впереди в попутном направлении.
В результате ДТП 28-летний пассажир МАЗ 5551А2 получил телесные повреждения в виде ушиба и повреждения связок правого коленного сустава.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Краснопольского отделения полиции.
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