Завтра в Сумах разыграют Суперкубок

На паркете легкоатлетического манежа СумГУ будет сыгран матч за Суперкубок АФС между обладателем кубка и чемпионом г.Сумы по футзалу сезона 2018-19 гг. «Food Centre - СумДУ» (Сумы) встретится с роменским «Рятувальником». Начало матча в 12:00.
Серия неудачных результатов в начале футзального сезона заставила руководство клуба «Food Centre-СумДУ» уволить Владимира Саенко с должности главного тренера....
Сегодня, 19 октября, в первом предварительном раунде кубка Украины стартовал роменский «Рятувальник»....
Сегодня, 18 октября, прошли первые матчи первого предварительного раунда кубка Украины по футзалу....
Сегодня, 18 октября, сумская команда «FoodCentre-СумДУ» играла в Одессе против местного «Эпицентр К Авангард» в матче 5-го тура чемпионата Украины...
Сумская команда «Food Centre-СумГУ» посетит Одессу....