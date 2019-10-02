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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46148

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок

В пятницу, 25 октября, будет сыгран матч за Суперкубок Ассоциации футзала Сумщины.

На паркете легкоатлетического манежа СумГУ будет сыгран матч за Суперкубок АФС между обладателем кубка и чемпионом г.Сумы по футзалу сезона 2018-19 гг. «Food Centre - СумДУ» (Сумы) встретится с роменским «Рятувальником». Начало матча в 12:00.

Спорт FoodCentre-СумДУ АФС Рятувальник Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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