На Сумщині назвали лауреатів літературно-краєзнавчо-мистецької премії у 2019 році Під час засідання обласна комісія з присудження премії визначила цьогорічних переможців у номінаціях «Художня література», «Журналістика», «Культура і народна творчість», «Мистецтво», «Краєзнавство».

Так, лауреатом у номінації «Художня література» (проза, поезія) комісія визначила письменника і журналіста з Бурині Івана ЖИТНИКА за його збірку творів, що складається з роману, повістей, оповідань, новел – «Запах скошених трав».

У номінації «Культура і народна творчість» переможцем визначено майстра народної творчості Ірину ДМИТРЕНКО, яка професійно займається виготовленням ляльок-мотанок та ткацтвом. Також майстриня працює із дітьми із особливими потребами, розкриваючи їх творчі таланти.

Кращим митцем у цьому році став режисер-постановник Сумського обласного театру для дітей та юнацтва Валерій МИКИТЕНКО, журналістом – консультант відділу інформаційно-аналітичної роботи облради, член Національної спілки журналістів України Наталія РОЗТОРГУЄВА.

Особливо жвава дискусія членів комісії розгорілася під час обговорення кандидатів на здобуття премії з краєзнавства – доктора історичних наук, професора Сумського державного університету, краєзнавця Сергія ДЕГТЯРЬОВА і кандидата філологічних наук, доцента Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Сергія П’ЯТАЧЕНКА та їх доробків. Обидва претенденти – відомі на Сумщині краєзнавці і їх вклад в дослідження історії рідного краю величезний.

Під час обговорення Іван БОРШОШ зазначив, що збірка «Голодомор на Сумщині» (де вміщено 400 унікальних свідчень жителів області про геноцид українського народу на прикладі нашого краю) – це та книга, за яку варто присуджувати премії.

«Сьогодні увесь світ визнає Голодомор 1932-1933 років трагедією українського народу. А так ґрунтовно, як Сергій П’ятаченко, цю тему на Сумщині не досліджували. Буквально вчора автор презентував цю книгу у Львові, де також отримав схвальну оцінку великої кількості спеціалістів, – наголосив Івана Боршош. – Плюсом є і те, що автор залучив до дослідження десятки молодих людей, студентів, які завдяки своєму викладачу сьогодні «заражені» дослідженням історії нашого краю».