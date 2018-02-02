Сумчанин передал серебряные гривны 7-8 ст. в музей Сумчанин Роман Бобков передал найденные им серебряные гривны 7-8 ст. в Сумской краеведческий музей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской краевед и меценат Сергей Гуцан.

«Рубрика "Хорошие Новости": как говорится - держите меня трое! Сегодня мой друг Роман решил отдать в Сумской областной краеведческий музей свою находку - две серебряные раннеславянские гривны 7-8ст. Утром позвонил и предложил мне, как «бывалому дарителю» побыть ему компаньоном в этом деле! Я, конечно, бросил все и стал фоторепортером! Сфотографировали эти предметы еще «бездомными» и уже «одомашненными» в музее! При этом теперь в музее известно и место находки и обстоятельства! Как по мне, то раннеславянский отдел в краеведческом музее города Сумы является одним из лучших в Украине! Не согласны!? Сходите, посмотрите! Роману благодарность и респект! Действительно, этот мир украшают чудаки! Еще раз спасибо за правильную жизненную позицию!», - написал Сергей Гуцан.