Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5684

Сумчанин передал серебряные гривны 7-8 ст. в музей

Сумчанин Роман Бобков передал найденные им серебряные гривны 7-8 ст. в Сумской краеведческий музей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской краевед и меценат Сергей Гуцан.

«Рубрика "Хорошие Новости": как говорится - держите меня трое! Сегодня мой друг Роман решил отдать в Сумской областной краеведческий музей свою находку - две серебряные раннеславянские гривны 7-8ст. Утром позвонил и предложил мне, как «бывалому дарителю» побыть ему компаньоном в этом деле! Я, конечно, бросил все и стал фоторепортером! Сфотографировали эти предметы еще «бездомными» и уже «одомашненными» в музее! При этом теперь в музее известно и место находки и обстоятельства! Как по мне, то раннеславянский отдел в краеведческом музее города Сумы является одним из лучших в Украине! Не согласны!? Сходите, посмотрите! Роману благодарность и респект! Действительно, этот мир украшают чудаки! Еще раз спасибо за правильную жизненную позицию!», - написал Сергей Гуцан.

Общество Гривны Краеведчский музей

По тематике

В краеведческий музей передали старинные британские монеты
24.01.2019 17:59

В краеведческий музей передали старинные британские монеты

Новые экспонаты пополнили коллекцию Сумского областного краеведческого музея....

В Охтирці відреставрували 100-річний прапор
22.01.2019 15:35

В Охтирці відреставрували 100-річний прапор

За ініціативи Охтирського міського краєзнавчого музею проведена реконструкція прапора українського полку імені Спасіння України, під яким 100 років тому нашими...

В Украине до конца 2019 года исчезнут купюры по пять гривень, их заменят монеты
18.01.2019 08:40

В Украине до конца 2019 года исчезнут купюры по пять гривень, их заменят монеты

Весной 2018 года НБУ анонсировал выпуск монет номиналами 5 и 10 грн в 2019-2020 годы. Сегодня в Нацбанке заявили, что...

Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года
17.07.2018 15:18

Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года

Нацбанк презентовал банкноту номиналом 20 грн образца 2018 года. Банкноты с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты введут в обращение...

Сумской коллекционер передал музею 1700-летний артефакт
02.02.2018 10:40

Сумской коллекционер передал музею 1700-летний артефакт

Сумской предприниматель, фотограф и коллекционер Сергей Гуцан передал Сумскому областному краеведческому музею найденное им под Сумами украшение 2-4 ст. н.э....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.