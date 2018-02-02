Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской краевед и меценат Сергей Гуцан.
«Рубрика "Хорошие Новости": как говорится - держите меня трое! Сегодня мой друг Роман решил отдать в Сумской областной краеведческий музей свою находку - две серебряные раннеславянские гривны 7-8ст. Утром позвонил и предложил мне, как «бывалому дарителю» побыть ему компаньоном в этом деле! Я, конечно, бросил все и стал фоторепортером! Сфотографировали эти предметы еще «бездомными» и уже «одомашненными» в музее! При этом теперь в музее известно и место находки и обстоятельства! Как по мне, то раннеславянский отдел в краеведческом музее города Сумы является одним из лучших в Украине! Не согласны!? Сходите, посмотрите! Роману благодарность и респект! Действительно, этот мир украшают чудаки! Еще раз спасибо за правильную жизненную позицию!», - написал Сергей Гуцан.
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