Экс-мэр Сум раскритиковал обустройство парковки возле универмага "Киев"

ак начиналось обустройство в прошлом году
Об этом он написал в Фейсбуке.
"Надвигается вторая часть Марлезонского балета.
Через СМИ за деньги налогоплательщиков йулє-лінєйно-крівохатныє готовят «апчєствєнноє мнєніє»!
http://sumypost.com/…/u-tsentri-sum-z-yavytsya-parkuvalnyj-…
Мутно готовят под мутное дело. Ибо на самом деле для того, чтобы обустроить парковочные места не нужно никаких решений с метрами квадратными – достаточно нанести парковочную разметку, добавив соответствующий дорожные знаки, если парковка платная [ в Сумах она бесплатная ].", - написал он.
Напомним: в прошлом году уже была поытка обустроить парковку в этом месте, но проект не порнавился мэру Сум александру Лысенко. Тогда Г.Минавев писал, что в этом месте единственный подъезд пожарных машин к универмагу "Киев".
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