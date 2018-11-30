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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32380

Экс-мэр Сум раскритиковал обустройство парковки возле универмага "Киев"

Бывший городской голова Сум Геннадий Минаев раскритиковал готовящееся обустройство парковки на перекрестке улицы Кооперативной и Покровской площади.

ак начиналось обустройство в прошлом году

rama.com.ua

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Надвигается вторая часть Марлезонского балета.

Через СМИ за деньги налогоплательщиков йулє-лінєйно-крівохатныє готовят «апчєствєнноє мнєніє»! Wink
http://sumypost.com/…/u-tsentri-sum-z-yavytsya-parkuvalnyj-…
Мутно готовят под мутное дело. Ибо на самом деле для того, чтобы обустроить парковочные места не нужно никаких решений с метрами квадратными – достаточно нанести парковочную разметку, добавив соответствующий дорожные знаки, если парковка платная [ в Сумах она бесплатная ].", - написал он.

Напомним: в прошлом году уже была поытка обустроить парковку в этом месте, но проект не порнавился мэру Сум александру Лысенко. Тогда Г.Минавев писал, что в этом месте единственный подъезд пожарных машин к универмагу "Киев".

Общество Геннадий Минаев Парковка

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