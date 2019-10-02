Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 24 октября, Сумы снова накроет туман.

В течение суток синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман (видимость 200-500 м). Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Ночью столбики термометров покажут 8-10 °С тепла, днем - 15-17 °С.