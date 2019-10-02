ФК «Виктория» в полуфинале Кубка Украины среди аматоров Единственный оставшийся представитель Сумщины в кубке Украины среди аматоров идет дальше.

ФК «Виктория» (Николаевка) матч 1/4 финала любительского кубка Украины сыграл на домашнем стадионе.

И хотя харьковский «Динамо-Универ» начал активнее с первых минут, но вместо преимущества получил только уставших игроков. Интриги матчу добавляло и голевой статус-кво. Первая встреча в Харькове завершилась ничьей 1:1. В конце тайма наши постоянно атаковали и создали 4 опасных момента у ворот харьковчан. Но, если не забиваешь ты - забивают тебе. Динамовцы воспользовавшись одной ошибкой защиты на последней секунде и вышли вперед. После перерыва «Виктория» осадила ворота динамовцев, а Иван Борисенко, вышедший на замену, сравнял счет. Игра стала более интересной и результативной. Игорь Чередниченко за несколько минут удвоил преимущество, - 2:1 «Виктория» в полуфинале Кубка Украины.