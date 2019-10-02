Вонючее дело: суд оставил иск Госэкоинспекции Сумщины к «Поповскому экспериментальному заводу» без рассмотрения Сумской окружной административный суд оставил исковое заявление Государственной экологической инспекции в Сумской области к государственному предприятию «Поповский экспериментальный завод» без рассмотрения.

Сегодня, 23 октября, суд вынес определение об оставлении искового заявления без рассмотрения по делу № 480/2802/19 по иску Государственной экологической инспекции в Сумской области к ГП «Поповский экспериментальный завод» о принятии мер реагирования в сфере государственного надзора (контроля) к ГП «Поповский экспериментальный завод» в виде полной остановки эксплуатации места удаления отходов – «бардонакопитель» до момента проведения ревизии паспорта указанного места удаления отходов по адресу: Сумская область, Конотопский район, с. Поповка, ул. Братьев Ковтунов, 1.

Основанием для оставления искового заявления без рассмотрения стало заявление истца, в котором он отметил, что Департамент экологии и охраны природных ресурсов согласовал ГП «Поповский экспериментальный завод» ревизию паспорта мест удаления отходов от 03.12.2013 № 170, сообщает пресс-служба суда.