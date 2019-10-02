Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:28225

«Альянс» в Сумах обыграл аутсайдера

Сегодня, 23 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошла игра 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал «Аванград-2» из Краматорска. Игра прошла с преимуществом хозяев, которые забили по голу в каждом тайме: Сергей Загинайлов на 45+1-й минуте, Станислав Шарай – на 75-й.

В итоге 2:0 – 11-ая победа липоводолинцев в чемпионате. У них 35 очков в 15 играх и третье место в турнирной таблице. Впереди «ВПК-Агро» (Магдалиновка) – 40 очков (16 игр) и «Кристалл» (Херсон) – 41 (16), которые в этом туре также выиграли.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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