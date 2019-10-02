«Альянс» в Сумах обыграл аутсайдера Сегодня, 23 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошла игра 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал «Аванград-2» из Краматорска. Игра прошла с преимуществом хозяев, которые забили по голу в каждом тайме: Сергей Загинайлов на 45+1-й минуте, Станислав Шарай – на 75-й.

В итоге 2:0 – 11-ая победа липоводолинцев в чемпионате. У них 35 очков в 15 играх и третье место в турнирной таблице. Впереди «ВПК-Агро» (Магдалиновка) – 40 очков (16 игр) и «Кристалл» (Херсон) – 41 (16), которые в этом туре также выиграли.