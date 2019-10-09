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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54358

У Сумах вперше відбудеться форум-виставка «Меблі. Інтер’єр. Дизайн»

Власників, керівників та менеджерів малих і середніх меблевих підприємств, а також підприємств, що займаються виготовленням та дизайном предметів інтер’єру запрошують на форум-виставку «Меблі. Інтер’єр. Дизайн», що відбудеться 25-26 жовтня в Конгрес-центрі СумДУ.

Виставку-форум організовано сумським Центром інформаційної підтримки бізнесу за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи ЄС EU4Business.
Підприємці, які завітають на захід, зможуть знайти нових партнерів та клієнтів, отримати нові ідеї та натхнення для розвитку власного бізнесу, дізнатися про кращі практики трансформації та росту українських меблевих компаній. Всі відвідувачі ознайомляться з новими трендами в індустрії меблевого виробництва, дизайну інтер’єрів та облаштування житла.
Захід передбачає панельні дискусії щодо ідей та трендів розвитку меблевого бізнесу за участю власників, директорів провідних меблевих компаній України, воркшопи, презентації провідних компаній Сумщини у сфері виготовлення та дизайну меблів та предметів інтер’єру, а також круглий стіл щодо посилення співпраці між представниками меблевої індустрії Сумщини та Українською асоціацією меблевиків.
Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: http://bit.ly/fbls-form-reg.
Виставка відкриється 25 жовтня о 9.40 в Конгрес-центрі СумДУ (м. Суми, вул. Покровська,9/1), панельні дискусії розпочнуться у цей день о 10.00.

Экономика Выставка Дизайн Интерьер Мебель

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