На Сумщине зарыбят три реки 5 тоннами мальков

Планируется провести вселения почти 200 тыс. экз. молоди водных биоресурсов: толстолобик белый - 127800 экз. (3195 кг) и карп - 67600 экз. (1690 кг). Средний вес одного экземпляра малька составит 25 граммов. Общий вес зарыбка составит 5000 кг.
Зарыбок выращен за государственный счет на ГУ «Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молоди частиковых рыб».
Контроль за вселением рыбы будут осуществлять представители Сумского рыбоохранного патруля.
Зарыбление осуществляется в соответствии с Порядком искусственного разведения (воспроизведение), выращивание водных биоресурсов и их использования, утвержденного приказом Минагрополитики от 07.07.2012.№ 414, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.
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