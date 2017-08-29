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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37326

На Сумщине зарыбят три реки 5 тоннами мальков

1 ноября в Сумской области состоится зарыбление реки Шостка (г. Шостка около 10 ч.), реки Десна (вблизи с. Пироговка Шосткинского района около 12 часов) и реки Сейм (вблизи с. Озаричах Конотопского района около 15 часов).

Планируется провести вселения почти 200 тыс. экз. молоди водных биоресурсов: толстолобик белый - 127800 экз. (3195 кг) и карп - 67600 экз. (1690 кг). Средний вес одного экземпляра малька составит 25 граммов. Общий вес зарыбка составит 5000 кг.

Зарыбок выращен за государственный счет на ГУ «Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молоди частиковых рыб».

Контроль за вселением рыбы будут осуществлять представители Сумского рыбоохранного патруля.

Зарыбление осуществляется в соответствии с Порядком искусственного разведения (воспроизведение), выращивание водных биоресурсов и их использования, утвержденного приказом Минагрополитики от 07.07.2012.№ 414, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

Общество Зарыбление

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