На Сумщине зарыбят три реки 5 тоннами мальков 1 ноября в Сумской области состоится зарыбление реки Шостка (г. Шостка около 10 ч.), реки Десна (вблизи с. Пироговка Шосткинского района около 12 часов) и реки Сейм (вблизи с. Озаричах Конотопского района около 15 часов).

Планируется провести вселения почти 200 тыс. экз. молоди водных биоресурсов: толстолобик белый - 127800 экз. (3195 кг) и карп - 67600 экз. (1690 кг). Средний вес одного экземпляра малька составит 25 граммов. Общий вес зарыбка составит 5000 кг. Зарыбок выращен за государственный счет на ГУ «Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молоди частиковых рыб». Контроль за вселением рыбы будут осуществлять представители Сумского рыбоохранного патруля. Зарыбление осуществляется в соответствии с Порядком искусственного разведения (воспроизведение), выращивание водных биоресурсов и их использования, утвержденного приказом Минагрополитики от 07.07.2012.№ 414, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.