Майстриня з Липоводолинщини власноруч розфарбувала свій будинок (відео) Майстриня з Липоводолинщини власноруч оздобила свій будинок всередині та зовні, скриню та криницю візерунками. Місцеві ходять до будинку на екскурсії.

«Спочатку всередині потім думаю, щоб красиво було і на вулиці розмалювала квітами. Це ж наше українське: наші українські маки, калина, соняшники. Задоволення, насолоду отримую, малюю, коли є час, раніше ніколи було (господарство), а зараз потихеньку малюю», -говорить майстриня Лідія Роспоп.

Розпочалось захоплення з розмальованих стін сільського дитсадка у якому пані Лідія працювала вихователем, ужеться в сюжеті UA:СУМИ.

«Вона вклала всю любов у будиночок, який розмальовувала. Це візитна карточка не лише нашого села, але й усього району. Дуже багато людей приходить, з дороги ж його видно гарно, багато людей стають машинами, зупиняються, фотографуються біля цього будинку», -каже в.о. старости села Підставки Людмила Луценко.

Крім малювання жінка захоплюється вишиванням та пише пісні, які виконують її доньки, що проживають у Києві.

«Будиночок у неї – це казка, не можна надивиться і все своїми руками, а всередині як і все сама розфарбовувала і люди ходять дивиться і учні і на автобусі їдуть і дивляться на будиночок», - каже Людмила Курило, жителька села Підставки.

У планах пані Лідії – розфарбувати тильну сторону хати.