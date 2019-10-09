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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59165

Майстриня з Липоводолинщини власноруч розфарбувала свій будинок (відео)

Майстриня з Липоводолинщини власноруч оздобила свій будинок всередині та зовні, скриню та криницю візерунками. Місцеві ходять до будинку на екскурсії.

«Спочатку всередині потім думаю, щоб красиво було і на вулиці розмалювала  квітами. Це ж наше українське: наші українські маки, калина, соняшники. Задоволення, насолоду отримую, малюю, коли є час, раніше ніколи було (господарство), а зараз потихеньку малюю», -говорить майстриня Лідія Роспоп.

Розпочалось захоплення з розмальованих стін сільського дитсадка у якому пані Лідія працювала вихователем, ужеться в сюжеті UA:СУМИ.

«Вона вклала всю любов у будиночок, який розмальовувала. Це візитна карточка не лише нашого села, але й усього району.  Дуже багато людей приходить, з дороги ж його видно гарно, багато людей стають машинами, зупиняються, фотографуються біля цього будинку», -каже в.о. старости села Підставки Людмила Луценко.

Крім малювання жінка захоплюється вишиванням та пише пісні, які виконують її доньки, що проживають у Києві.

«Будиночок у неї – це казка, не можна надивиться і все своїми руками,  а всередині як і все сама розфарбовувала  і люди ходять дивиться і учні і на автобусі їдуть і дивляться на будиночок», - каже Людмила Курило, жителька села Підставки.

У планах пані Лідії – розфарбувати тильну сторону хати.

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