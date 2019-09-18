Полиция ищет пропавшую 17-летнюю сумчанку

Девушка имеет рост 160-165 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч, была одета в темно-синюю куртку с капюшоном со светлым мехом, темно-синие подрезанные снизу джинсы, красные кеды с белыми полосами, серую толстовку с надписью на груди. При себе имеет рюкзак джинсового цвета в белых пятнах.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении девушки, просим позвонить по телефону 068-238-98-58, 050-222-48-44 или 102, сообщает полиция Сумщины.
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