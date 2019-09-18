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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02263

Полиция ищет пропавшую 17-летнюю сумчанку

13 октября около 18:30 17-летняя София Загородная, жительница города Сумы, уехала из дома на учебу в город Лебедин и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Девушка имеет рост 160-165 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы до плеч, была одета в темно-синюю куртку с капюшоном со светлым мехом, темно-синие подрезанные снизу джинсы, красные кеды с белыми полосами, серую толстовку с надписью на груди. При себе имеет рюкзак джинсового цвета в белых пятнах.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении девушки, просим позвонить по телефону 068-238-98-58, 050-222-48-44 или 102, сообщает полиция Сумщины.

Право Пропал без вести

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