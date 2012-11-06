У Сумах шукають присяжних Сумська міська рада оприлюднила повідомлення про початок роботи щодо формування списків присяжних Сумською міською радою.

Відповідно до вимог чинного законодавства, у березні 2020 року Сумська міська рада повинна затвердити списки присяжних Зарічного районного суду м. Суми та Ковпаківського районного суду м. Суми.

Просимо залучитися усіх бажаючих містян стати присяжним.

Термін подання заяв (згода бути присяжним) до 20 січня 2020 року за адресою: м. Суми, м-н Незалежності, 2, каб. 79. Відповідальні посадові особи: начальник правового управління Чайченко Олег Володимирович (т.700-630, м.т. 066-1310650), завідувач сектору обліково - інформаційної роботи правового управління Пявка Юлія Миколаївна (т. 700-629).

Необхідно надати:

- заяву на згоду бути присяжним (додається);

- ксерокопію паспорта;

- згоду на збирання та обробку персональних даних (додається);

- довідку про відсутність незнятої чи непогашеної судимості;

- довідку про відсутність психічного захворювання.

Робочою групою будуть розглянуті заяви бажаючих (необхідна кількість присяжних зазначається у поданні територіального управління Державної судової адміністрації України в Сумській області) і сформовані списки присяжних, які будуть затверджені рішенням Сумської міської ради.

Інформація про осіб, які виявили бажання стати присяжними, буде розміщуватися на муніципальному інформаційному порталі в розділі «Городянину» підрозділі «Інформаційні матеріали» підкаталог «Добір присяжних на період 2020 - 2023 роки». Всі зацікавлені особи можуть подавати свою інформацію, яка їм відома про осіб, які виявили бажання стати присяжними на E-mail: Pravo@smr.gov.ua.

Інформація до відома тут.