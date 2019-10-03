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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31473

В Сумах снова минировали ЦПАУ

Сумской Центр предоставления административных услуг «заминировали» второй раз за неделю.

Информацию о «заминировании» в полиции получили в 9:45, - рассказал пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

Напомним, в понедельник здание ЦПАУ уже проверяли на заминирование, пишет UA:СУМИ.

Право Минирование

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