В Сумах снова минировали ЦПАУ Сумской Центр предоставления административных услуг «заминировали» второй раз за неделю.

Информацию о «заминировании» в полиции получили в 9:45, - рассказал пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб. Напомним, в понедельник здание ЦПАУ уже проверяли на заминирование, пишет UA:СУМИ.