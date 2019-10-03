В Сумах снова минировали ЦПАУ

Информацию о «заминировании» в полиции получили в 9:45, - рассказал пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
Напомним, в понедельник здание ЦПАУ уже проверяли на заминирование, пишет UA:СУМИ.
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