Дело об изнасиловании сумчанином малолетней девочки будет рассматривать Заречный суд В Сумской апелляционный суд поступило представление главы Ковпаковского районного суда г. Сумы направлении о на рассмотрении в другой суд уголовного производства в отношении жителя г. Сумы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, а именно изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы.

Представление главы суда было обусловлено тем, что в Ковпаковском районном суде невозможно образовать состав суда для рассмотрения данного дела. Проверив материалы дела, суд апелляционной инстанции удовлетворил представление и направил уголовное производство для рассмотрения в Заречный районный суд г. Сумы, сообщает сайт суда.