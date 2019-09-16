Дело об изнасиловании сумчанином малолетней девочки будет рассматривать Заречный суд

Представление главы суда было обусловлено тем, что в Ковпаковском районном суде невозможно образовать состав суда для рассмотрения данного дела.
Проверив материалы дела, суд апелляционной инстанции удовлетворил представление и направил уголовное производство для рассмотрения в Заречный районный суд г. Сумы, сообщает сайт суда.
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