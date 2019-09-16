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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48465

Дело об изнасиловании сумчанином малолетней девочки будет рассматривать Заречный суд

В Сумской апелляционный суд поступило представление главы Ковпаковского районного суда г. Сумы направлении о на рассмотрении в другой суд уголовного производства в отношении жителя г. Сумы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, а именно изнасиловании малолетней дочери своей сожительницы.

Представление главы суда было обусловлено тем, что в Ковпаковском районном суде невозможно образовать состав суда для рассмотрения данного дела.

Проверив материалы дела, суд апелляционной инстанции удовлетворил представление и направил уголовное производство для рассмотрения в Заречный районный суд г. Сумы, сообщает сайт суда.

Право Изнасилование

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