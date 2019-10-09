В центре Сум снова ДТП

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ГАЗель выезжал задом с парковки, а «Шевроле Авео» двигался в сторону «МакДональдса». Произошло столкновение, автомобили получили незначительные механические повреждения. Водители договорились без патрульной полиции, оформив европротокол.
Как сообщает КП «Электроавтотранс», из-за ДТП, троллейбусы №7 и №10 А в направлении центра города некоторое время будут курсировать с отклонением от графиков.
Сегодня, 24 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Героев Крут....
Сегодня, 24 октября, на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП....
22 октября, около 11 часов, патрульные получили сообщение о совершении ДТП на 22 км автодороги Н-12 «Сумы-Полтава»....
Сегодня, 22 октября, в Сумах на ул. Замостянской произошло ДТП....
В результате аварии под колесами грузовика погибла 56-летняя женщина....