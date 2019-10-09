В центре Сум снова ДТП Сегодня, 24 октября, около 11.00 в Сумах на ул. Набережная р. Стрелка в районе Центрального рынка произошло ДТП.

Как сообщили в патрульной полиции, автомобиль ГАЗель выезжал задом с парковки, а «Шевроле Авео» двигался в сторону «МакДональдса». Произошло столкновение, автомобили получили незначительные механические повреждения. Водители договорились без патрульной полиции, оформив европротокол.

Как сообщает КП «Электроавтотранс», из-за ДТП, троллейбусы №7 и №10 А в направлении центра города некоторое время будут курсировать с отклонением от графиков.