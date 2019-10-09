Сегодня в Глухове включили отопление

Еще вчера руководители Глуховской ЦРБ и отдела образования направили в исполнительный комитет Глуховского городского совета ходатайство с просьбой включить отопление, аргументируя тем, что температура в помещениях, где находятся больные и дети, довольно низкая.
Несмотря на то, что температура окружающей среды держится выше 8°С, было принято решение пойти навстречу жителям Глухова, пишет глуховский горсовет.
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