Сегодня в Глухове включили отопление Сегодня, 24 октября, в Глухове была включена система отопления.

Еще вчера руководители Глуховской ЦРБ и отдела образования направили в исполнительный комитет Глуховского городского совета ходатайство с просьбой включить отопление, аргументируя тем, что температура в помещениях, где находятся больные и дети, довольно низкая.

Несмотря на то, что температура окружающей среды держится выше 8°С, было принято решение пойти навстречу жителям Глухова, пишет глуховский горсовет.