Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07173

В Сумах пройдут соревнования по панкратиону

В субботу, 26 октября, в Сумах пройдут соревнования по панкратиону.

Турнир в категориях «фулл» и «традишн» пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 10.00. Вход свободный.

Спорт Анонс Панкратион

По тематике

У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»
Вчера 09:45

У Сумах відкриють фотовиставку «Криця в жіночих обладунках»

У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....

Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»
Вчера 08:36

Сумчан запрошують на презентацію фільму-дослідження «МИ Є»

30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є»....

У Сумах пройде презентація фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка
23.10.2019 09:37

У Сумах пройде презентація фентезі «Аркан вовків» Павла Дерев’янка

Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...

Сумчанам покажут фото, сделанные во время боев в Иловайске
23.10.2019 08:01

Сумчанам покажут фото, сделанные во время боев в Иловайске

На следующей неделе, 1-3 ноября, в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во...

«Альянс» в Сумах примет аутсайдера второй лиги
22.10.2019 08:40

«Альянс» в Сумах примет аутсайдера второй лиги

23 октября в Сумах пройдет матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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