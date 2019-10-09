В Сумах пройдут соревнования по панкратиону

Турнир в категориях «фулл» и «традишн» пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 10.00. Вход свободный.
У четвер, 31 жовтня, у ТЦ «Мануфактура» пройде відкриття виставки «Криця в жіночих обладунках»....
30 жовтня о 17:00 в агенції промоції «Суми» (Соборная, 27) пройде презентація результатів соціального проекту «Фільм-відеодослідження «МИ Є»....
Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують шанувальників темного фентезі на презентацію дебютного роману Павла Дерев’янка «Аркан вовків», що відбудеться...
На следующей неделе, 1-3 ноября, в сквере им. Тараса Шевченко по ул. Соборной, состоится показ документальной выставки фотографий, сделанных во...
23 октября в Сумах пройдет матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....