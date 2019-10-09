В Сумах пройдут соревнования по панкратиону В субботу, 26 октября, в Сумах пройдут соревнования по панкратиону.

Турнир в категориях «фулл» и «традишн» пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 10.00. Вход свободный.