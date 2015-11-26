В Сумах компания с фиктивным адресом якобы что-то отремонтировала на миллион бюджетных гривен

Согласно заключенному договору, до 30 сентября 2019 года работы должно было провести ООО «Сумы эксперт МС», пишет Громадський моніторинг.
В каком именно квартале и какие именно элементы благоустройства будут обустроены - в договоре не указано. Общая протяженность Тополянской - более 4 километров. Сейчас по улице не ведутся никакие работы по благоустройству. Не наблюдается и уже завершенных работ.
Компания «Сумы эксперт МС» предоставляет услуги по строительству дорог и автострад, жилья, торговли древесиной, строительными материалами, компьютерами. Уставный капитал фирмы, по данным сайта Youcontrol составляет 1000 гривен. Организация зарегистрирована по адресу улица Юрия Ветрова, 20. В этом здании расположены магазины продуктов, продажи электросистем и корма для животных. Зато офиса строительной компании - нет.
По указанному адресу зарегистрировано еще 25 предприятий.
По информации clarity-project «Сумы-эксперт МС» является победителем 6 закупок на сумму более 4 миллионов гривен. 77000 гривен компании оплатил Сумской национальный аграрный университет. 4,1 миллиона - департамент инфраструктуры Сумского городского совета.
Руководителем, владельцем и учредителем ООО «Сумы-эксперт МС» является Виталий Сергеевич Ширяев. В этой фирме он работает по совместительству. Также он руководитель, основатель и бенефециар ООО «Олимп трейдинг». Эта организация предоставляет 19 видов услуг, в частности специализируется на строительных работах, уборке и торговле напитками. Компания зарегистрирована в селе Бабурка, Запорожской области и имеет налоговый долг.
До февраля 2018 года Виталий Ширяев возглавлял ООО «Билдингтрейд». Сейчас Ковпаковский районный суд города Сумы рассматривает дело о незаконном выполнении компанией капитального ремонта дороги по улице Новоместенская. Департамент инфраструктуры перечислял средства подрядчику, с которым был заключен соответствующий договор, но работы фактически выполняло ООО «Билдингтрейд».
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