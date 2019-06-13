У Сумах продовжили конкурс творів «Публіцистика на захист природи» Роботи приймаються до 10 листопада включно. Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 14 до 17 років.

Конкурс відбудеться за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. Головні призи: І місце - електронна книга ІІ місце - фітнес-браслет 4 покоління ІІІ місце - портативний акумулятор Powerbank. Вимоги до публікацій: - усі публікації представляються в електронному вигляді на ел. адресу agencypromotion.media@gmail.com з темою "Конкурс"; - від однієї людини може подаватися декілька публікацій; - тематика робіт - публіцистичні твори на захист природи; - оформлення тексту шрифтом Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5; - обсяг публікації - не більше 3600 символів (2,5-3 сторінки текстового редактора). При подачі робіт необхідно подати таку інформацію: 1. П. І. Б. 2. Дата народження; 3. Клас і номер навчального закладу; 4. Назва роботи; 5. Номер моб. телефону та e-mail; Без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається! Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39.