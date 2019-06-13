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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21233

У Сумах продовжили конкурс творів «Публіцистика на захист природи»

Роботи приймаються до 10 листопада включно. Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 14 до 17 років.

Конкурс відбудеться за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Головні призи:

І місце - електронна книга

ІІ місце - фітнес-браслет 4 покоління

ІІІ місце - портативний акумулятор Powerbank.

Вимоги до публікацій:

- усі публікації представляються в електронному вигляді на ел. адресу agencypromotion.media@gmail.com з темою "Конкурс";

- від однієї людини може подаватися декілька публікацій;

- тематика робіт - публіцистичні твори на захист природи;

- оформлення тексту шрифтом Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5;

- обсяг публікації - не більше 3600 символів (2,5-3 сторінки текстового редактора).

При подачі робіт необхідно подати таку інформацію:

1. П. І. Б.

2. Дата народження;

3. Клас і номер навчального закладу;

4. Назва роботи;

5. Номер моб. телефону та e-mail;

Без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається!

Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39.

Общество Конкурс

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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