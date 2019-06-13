У Сумах продовжили конкурс творів «Публіцистика на захист природи»

Конкурс відбудеться за підтримки Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.
Головні призи:
І місце - електронна книга
ІІ місце - фітнес-браслет 4 покоління
ІІІ місце - портативний акумулятор Powerbank.
Вимоги до публікацій:
- усі публікації представляються в електронному вигляді на ел. адресу agencypromotion.media@gmail.com з темою "Конкурс";
- від однієї людини може подаватися декілька публікацій;
- тематика робіт - публіцистичні твори на захист природи;
- оформлення тексту шрифтом Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5;
- обсяг публікації - не більше 3600 символів (2,5-3 сторінки текстового редактора).
При подачі робіт необхідно подати таку інформацію:
1. П. І. Б.
2. Дата народження;
3. Клас і номер навчального закладу;
4. Назва роботи;
5. Номер моб. телефону та e-mail;
Без особистих даних учасника робота на конкурс не приймається!
Довідки за телефоном: (0542) 67-98-39.
У рамках конкурсу, команда (2-4 особи) школярів 9-11 класів або студентів профільних коледжів/технікумів/училищ до 18 років може презентувати свій...
Роботи приймаються з 7 по 27 жовтня включно. Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 15 до 18 років....
Департамент комунікацій та інформаційної політики чекає на конкурсантів у сфері розвитку громадянського суспільства...
Жителів Сумської області запрошують до підтримки в онлайн-голосуванні села Залізняк з проектом «Золотницька сотка»....
В рамках підготовки та відзначення в Сумській області 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській...