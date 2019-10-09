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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах бизнес-партнер мэра угрожал копам застрелиться (видео)

23 октября патрульная полиция Сумщины сообщила, что 14 октября на улице семьи Линтваревых патрульные остановили автомобиль Toyota, у водителя которого, по данным пресс-службы управления патрульной полиции в Сумской области, были явные признаки алкогольного опьянения.

«Уже с первых минут общения стражи порядка на самом деле обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Более того, 48-летний водитель едва держался на ногах.

Патрульные сразу же предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения. Гражданин начал убеждать не делать этого, а, поняв, что дело идет к прохождению осмотра, и вовсе начал угрожать совершить суицид.

«Мы понимали, что водитель просто манипулировал и пытался избежать ответственности. Он сообщил, что сейчас возьмет из автомобиля документы, чтобы предоставить их для проверки. Однако войдя в авто, водитель быстро пересел на заднее пассажирское сиденье автомобиля, а затем резко потянулся за охотничьим ружьем. Нам удалось выхватить у него ружье, а самого мужчину задержать, применив наручники. В дальнейшем на место остановки мы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции», - сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

Как стало известно Sumy.Today из собственных источников, героем этих событий стал бывший депутат Сумского городского совета, предприниматель Юрий Бабичев, который был бизнес-партнером сумского городского головы Александра Лысенко. Они вместе основали предприятие «СУМИТРАНС-С», которое занималось пассажирскими перевозками.

Как выяснилось, в июне этого года на Юрия Бабичева патрульные уже составляли протокол за вождение в нетрезвом состоянии, и 15 июля суд привлек его за это к ответственности в виде штрафа в 10200 гривен и лишение права управления транспортом сроком на 1 год. Это решение вступило в законную силу 26 июля.

Как тогда было установлено судом, в 10 вечера 7 июня его остановили на Привокзальной площади на Toyota Camry с явными признаками алкогольного опьянения. Там он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в установленном законом порядке в присутствии двух свидетелей.

В связи с тем, что в этом году Юрий Бабичев уже был лишен права управления, на этот раз патрульные составили на него протокол по части 2 статьи 130 КУоАП - отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое в течение года уже привлекалась к ответственности за управление в нетрезвом состоянии. В случае признания вины Бабичева судом, ему грозит штраф в размере 20400 гривен с лишением права управления сроком на 3 года.

Право Пьяный за рулем Юрий Бабичев

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