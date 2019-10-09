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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00235

На Сумщині військові нагородили вчительку музики

Офіцери групи морально-психологічного забезпечення Сумського обласного військового комісаріату завітали до Верхньо-Пісчанської ЗОШ.

Там вони провели заходи з патріотичного виховання, розповіли учням про приклади мужності і героїзму захисників України. Також під час заходу за активну життєву позицію та вагомий внесок в національно-патріотичне виховання молоді і за участь у Всеукраїнському конкурсу військово-патріотичної пісні, стройового та похідного маршу «Озброєні піснею, покликані маршем» дипломом та подарунками від начальника Військово-музичного управління Збройних Сил України – Головного військового диригента Народного артиста України полковника Володимира Дашевського була нагороджена вчитель музичного мистецтва Людмила Пастушенко.

На питання «Звідки Ви берете натхнення для своїх творів?», Людмила розповіла, що її надихає на творчість, закладена на генетичному рівні, любов українців до свободи, готовність воїнів до самопожертви в ім’я захисту своїх рідних та близьких.

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