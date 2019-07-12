Врач с Сумщины стал врачом года в Украине Руководитель Белопольского центра первичной медико-санитарной помощи получил всеукраинскую награду.

Победителем «Всеукраинской отличия «Главный врач -2019» организаторы конкурса выбрали руководителя Белопольского Центра первичной медико-санитарной помощи Константина Рожина.

В этом году победитель получил сертификат на обучение в программе pre-MBA Бизнес. Она даст основные знания по финансам, маркетингу, менеджменту, цифровизации. Всего на конкурс в 2019 году подали заявки 57 врачей: 17 врачей первичного звена, 38 - вторичного и 2 врача из частных клиник.

Как рассказал сам победитель, он занимает должность руководителя ЦПМСП чуть больше года, и за это время пришлось организовывать работу центра в разных направлениях, начиная с ремонта, проведения интернет-связи, компьютеризации заведения и заканчивая созданием собственных стандартов обслуживания пациентов, сайта центра и мобильного приложения для пациентов.

На сегодня, по словам главного врача, ЦПМСП обслуживает 28000 человек, в нем работает 168 человек, в том числе 20 врачей. У тех специалистов, которые в стопроцентном объеме подписали декларации с пациентами, зарплата выросла втрое.

Справка

«Всеукраинская награда «Главный врач года» - почетная премия, отмечающая главных врачей, которым удалось развить и усовершенствовать работу медицинского учреждения, руководителями которого они являются. Ее миссия - уважение и признание достижений главных врачей, а также отличие профессионализма в менеджменте.