У Сумах пройде фотовиставка під відкритим небом

На локації будуть продемонстровані тридцять найкращих знімків майстрів фотомистецтва. Світлині обрали під час конкурсу, проведеного відділом у справах молоді та спорту 16 жовтня. Фотографи подали свої роботи на тему: «Природа та архітектура міста Суми та Сумщини».
Тож прихильників фотографії чекають уже завтра о 17:00 на відкритті виставки.
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