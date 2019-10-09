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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11172

У Сумах пройде фотовиставка під відкритим небом

У п’ятницю, 25 жовтня, біля Альтанки розгорнеться фотовиставка «Сумщина крізь об’єктив».

На локації будуть продемонстровані тридцять найкращих знімків майстрів фотомистецтва. Світлині обрали під час конкурсу, проведеного відділом у справах молоді та спорту 16 жовтня. Фотографи подали свої роботи на тему: «Природа та архітектура міста Суми та Сумщини».

Тож прихильників фотографії чекають уже завтра о 17:00 на відкритті виставки.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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