У Сумах пройде фотовиставка під відкритим небом У п’ятницю, 25 жовтня, біля Альтанки розгорнеться фотовиставка «Сумщина крізь об’єктив».

На локації будуть продемонстровані тридцять найкращих знімків майстрів фотомистецтва. Світлині обрали під час конкурсу, проведеного відділом у справах молоді та спорту 16 жовтня. Фотографи подали свої роботи на тему: «Природа та архітектура міста Суми та Сумщини».

Тож прихильників фотографії чекають уже завтра о 17:00 на відкритті виставки.