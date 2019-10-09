В Сумах сбили велосипедиста Сегодня, 24 октября, на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП.

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми». Предварительно, велосипедист выехал на пешеходный переход, а водитель автомобиля ВАЗ 2109 не успел среагировать. Велосипедист получил травму, водитель авто погрузил велосипед в багажник и повез потерпевшего в больницу.