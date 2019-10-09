В Сумах возле «Эпицентра» снова авария

Как сообщили в патрульной полиции, предварительно, автомобиль ВАЗ 2107, выезжая с парковки «Эпицентра», не придерживался знаков дорожного движения, которые разрешают в этом месте только поворот направо, решил повернуть налево. На этот неожиданный маневр не успел отреагировать водитель автомобиля ВАЗ 21012, поэтому произошло столкновение. Оба авто получили механические повреждения. Водитель «семерки» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
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