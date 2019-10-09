В Сумах Девятка с утра сидит без воды

Из-за порыва водосети по пр. М. Лушпы, 9 сегодня, 24 октября, в 8:00 прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 8 по ул. Интернационалистов и №№ 13а (кафе «Татьяна»), 15, 23 по пр. М. Лушпы.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.
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