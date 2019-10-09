В Сумах Девятка с утра сидит без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 24 октября.

Из-за порыва водосети по пр. М. Лушпы, 9 сегодня, 24 октября, в 8:00 прекращено водоснабжение домов №№ 4, 6, 8 по ул. Интернационалистов и №№ 13а (кафе «Татьяна»), 15, 23 по пр. М. Лушпы.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Извините за временные неудобства, говорится в сообщении.