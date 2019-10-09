В Глухове из-за дырявого бака загорелся «Опель» (видео)

23 октября в 8:12 к спасателям поступило сообщение, что горит Opel Vivaro по ул. Водотеченская в г. Глухов. По вызову выезжало отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
По словам свидетелей, водитель припарковал транспортное средство и оставил его, а через некоторое время, из-под передней части автомобиля начали выходить дым и пламя. Владельцы других автомобилей, используя огнетушители, пытались самостоятельно укротить пожар. Поняв, что это им не под силу, люди обратились за помощью на линию экстренного вызова «101». Уже через 6 минут после вызова, спасатели прибыли на место происшествия, в этот момент огонь охватил переднюю часть и салон автомобиля. Использовав на тушение около 8 т воды, в 8:21 пожар был локализован, в 8:29 ликвидирован.
Допустимая причина - разгерметизация топливной системы автомобиля.
Всего на месте происшествия работало 4 человека личного состава и одна единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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