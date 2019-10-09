На Сумщине спасатели полдня тушили траву

О возгорании сообщили местные жители, которые увидели дым на открытой территории. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горят остатки сухой растительности на площади до 2 га. В 10:45 возгорание локализовали, а в 16:00 - потратив на тушение более 30 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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