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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54192

В Сумах пройдет XVII областной турнир юных журналистов

К участию в соревнованиях 25-27 октября приглашены 12 команд учащихся старших классов учреждений общего среднего образования области.

Программой проведения турнира предусмотрены «журналистские бои», экскурсии по городу Сумы, работа пресс-центра, выставка печатных материалов.

В составе жюри турнира - ведущие журналисты области, преподаватели кафедр журналистики и филологии Сумского государственного университета, представители авторитетных изданий.

Торжественное открытие мероприятия состоится 25 октября в актовом зале Сумской гимназии № 1 в 14.00 (г. Сумы, ул. Засумская, 3).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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