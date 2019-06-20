В Сумах пройдет XVII областной турнир юных журналистов

Программой проведения турнира предусмотрены «журналистские бои», экскурсии по городу Сумы, работа пресс-центра, выставка печатных материалов.
В составе жюри турнира - ведущие журналисты области, преподаватели кафедр журналистики и филологии Сумского государственного университета, представители авторитетных изданий.
Торжественное открытие мероприятия состоится 25 октября в актовом зале Сумской гимназии № 1 в 14.00 (г. Сумы, ул. Засумская, 3).
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