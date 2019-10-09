На Сумщине спасатели ликвидировали масштабное возгорание в жилом секторе (видео) 24 октября в 1:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Садовая в с. Куличка Лебединского района.

О пожарах сообщила владелица, которая увидела дым и пламя с веранды. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Будылка.

По прибытию было установлено, что горит веранда жилого дома и пристроенный к ней сарай. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной дом и рядом расположенную еще одну хозяйственную постройку. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от естественного водоема, который находился на расстоянии 800 м от очага горения.

В 1:50 возгорание локализовали, а в 6:06 - потратив на тушение около 15 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единица техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Будылка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.