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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55225

В воскресенье в Сумах пройдет забег Halloween Run

27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run.

Забег на 5 км от Race Project пройдет в парке им. Кожедуба. Начало забега в 17.00.

Регистрация здесь.

Подробности здесь.

После забега участников ждет глинтвейн пати.

Спорт Забег

По тематике

Сумчан приглашают на Halloween Run
13.10.2019 09:06

Сумчан приглашают на Halloween Run

27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run....

У Сумах вшанували воїнів забігом
26.08.2019 14:09

У Сумах вшанували воїнів забігом

25 серпня у Сумах пройшла спортивно-патріотична акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України»....

У Сумах шукають волонтерів на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»
21.08.2019 14:28

У Сумах шукають волонтерів на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України»

Організатори шукають волонтерів для проведення забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», який пройде 25 серпня....

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту
06.08.2019 10:19

Сумчан приглашают на второй забег в аэропорту

2nd Sumy Airport Run 2019 пройдет 16 ноября в Сумском аэропорту....

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО
02.08.2019 14:39

Стартувала реєстрація на сумський забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО

У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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