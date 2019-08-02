В воскресенье в Сумах пройдет забег Halloween Run

Забег на 5 км от Race Project пройдет в парке им. Кожедуба. Начало забега в 17.00.
Регистрация здесь.
Подробности здесь.
После забега участников ждет глинтвейн пати.
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