Сумчан запрошують на лекцію Ігоря Ройченка про фотомистецтво 25 жовтня о 17:30 в рамках циклу лекцій «Про мистецтво» відбудеться творча зустріч з автором персональної виставки Ігорем Ройченком.

У міські галереї фотохудожник розповість про свою творчість, експозицію «Еклектика»та поділиться досвідом з усіма бажаючими. Готуйте цікаві запитання! Вхід вільний.