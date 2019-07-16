Сумчан запрошують на лекцію Ігоря Ройченка про фотомистецтво

У міські галереї фотохудожник розповість про свою творчість, експозицію «Еклектика»та поділиться досвідом з усіма бажаючими.
Готуйте цікаві запитання!
Вхід вільний.
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