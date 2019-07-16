Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53194

Сумчан запрошують на лекцію Ігоря Ройченка про фотомистецтво

25 жовтня о 17:30 в рамках циклу лекцій «Про мистецтво» відбудеться творча зустріч з автором персональної виставки Ігорем Ройченком.

У міські галереї фотохудожник розповість про свою творчість, експозицію «Еклектика»та поділиться досвідом з усіма бажаючими.

Готуйте цікаві запитання!

Вхід вільний.

Досуг Искусство Лекция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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