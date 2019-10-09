На Сумщине мошенники «заработали» 6000 гривен на доверчивости пенсионерки

В полицию Глухова обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что ее дочь разбила чужой мобильный телефон, за что ей грозит уголовная ответственность. Решить вопрос предложила за деньги, которые нужно было перечислить на определенный счет. Неизвестная собеседница приказала потерпевшей разговаривать с ней пока денежная операция не будет выполнена. Женщина послушно выполнила все требования и только потом догадалась позвонить дочери. А поняв, что имела дело с мошенниками, пошла в полицию.
По данному факту там открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам и проверять полученную информацию. А при любых сомнений немедленно звонить на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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