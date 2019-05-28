В Сумах пришлось ремонтировать только что установленное информационное табло

Для выяснения обстоятельств на место выехала ремонтная бригада предприятия.
При осмотре специалисты установили, что перебои в работе информера были вызваны нестабильной подачей электроэнергии к основному блоку питания. Сейчас неисправности устранены, вместе с тем провайдер откорректировал настройки интернета, интерактивный экран перезагружен и готов в режиме 24/7 информировать пассажиров о движении коммунального транспорта.
Сообщить о перебоях в работе любого из 4-х табло можно по тел. (0542) 652-233.
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