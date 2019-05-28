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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пришлось ремонтировать только что установленное информационное табло

В течение суток в КП «Электроавтотранс» поступали жалобы от пассажиров по поводу функционирования информационного табло, размещенного на остановке «ул. Металлургов».

Для выяснения обстоятельств на место выехала ремонтная бригада предприятия.

При осмотре специалисты установили, что перебои в работе информера были вызваны нестабильной подачей электроэнергии к основному блоку питания. Сейчас неисправности устранены, вместе с тем провайдер откорректировал настройки интернета, интерактивный экран перезагружен и готов в режиме 24/7 информировать пассажиров о движении коммунального транспорта.

Сообщить о перебоях в работе любого из 4-х табло можно по тел. (0542) 652-233.

Общество КП «Электроавтотранс» Табло

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