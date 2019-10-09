Определился чемпион Сумщины по футболу 27 сентября был проведен матч 18-го тура чемпионата области по футболу между ФК «Шостка» и ФК «LS Group» (Верхняя Сыроватка).

Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Голы забивали: Дмитрий Танчик (20, 72), Евгений Петраков (55, 88) и Станислав Корсун (64). Остальные матчи пройдут в субботу, 26 сентября: 14:00 Глухов ФК «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец» 14:30 Ромны ФК «Ромны» - ФК «Дружба» 14:00 Ахтырка ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Гранум» Снежки. Однако уже известны все призеры: ФК «LS Group» - чемпион, ФК «Тростянец-2» с серебром, «Велетень» - с бронзой.