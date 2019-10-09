Определился чемпион Сумщины по футболу

Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Голы забивали: Дмитрий Танчик (20, 72), Евгений Петраков (55, 88) и Станислав Корсун (64).
Остальные матчи пройдут в субботу, 26 сентября:
14:00 Глухов
ФК «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец»
14:30 Ромны
ФК «Ромны» - ФК «Дружба»
14:00 Ахтырка
ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Гранум» Снежки.
Однако уже известны все призеры: ФК «LS Group» - чемпион, ФК «Тростянец-2» с серебром, «Велетень» - с бронзой.
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