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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07107

Определился чемпион Сумщины по футболу

27 сентября был проведен матч 18-го тура чемпионата области по футболу между ФК «Шостка» и ФК «LS Group» (Верхняя Сыроватка).

Игра завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0. Голы забивали: Дмитрий Танчик (20, 72), Евгений Петраков (55, 88) и Станислав Корсун (64).

Остальные матчи пройдут в субботу, 26 сентября:

14:00 Глухов

ФК «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец»

14:30 Ромны

ФК «Ромны» - ФК «Дружба»

14:00 Ахтырка

ФК «Тростянец-2» Тростянец - ФК «Гранум» Снежки.

Однако уже известны все призеры: ФК «LS Group» - чемпион, ФК «Тростянец-2» с серебром, «Велетень» - с бронзой.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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